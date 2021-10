PRONOS PARIS RMC Les paris du 7 octobre sur Belgique - France - 1/2 finale Ligue des Nations

PRONOS PARIS RMC Les paris du 7 octobre sur Belgique - 1/2 finale Ligue des Nations Notre pronostic: la Belgique ne perd pas contre la France et moins de 2,5 buts dans le match (2.10)

Vu les résultats de l'Equipe de France lors de ses six dernières rencontres (une victoire contre la Finlande et cinq matches nuls), il me semble difficile de se montrer optimiste pour les Bleus face à la Belgique en 1/2 finale de la Ligue des Nations à Turin surtout en l'absence de Kanté. De leur côté, les Diables Rouges, premiers au classement FIFA, voudront montrer sur le terrain qu'ils sont bien supérieurs aux Français. Le bilan des Belges plaide en leur faveur puisqu'ils comptent 80 % de victoires lors de leurs dix derniers matches. En un peu plus d'un an, ils n'ont perdu que deux rencontres sur vingt-et-une (en Angleterre en Ligue des Nations et contre l'Italie en 1/4 de finale de l'Euro, à chaque fois 2-1). Sur la même période les Bleus n'ont certes chuté qu'un fois mais ont concédé sept nuls dont les derniers sont inquiétants, face à la Bosnie (1-1) et en Ukraine (1-1). La logique voudrait que je vous conseille de parier sur un score de parité mais il me paraît plus raisonnable de jouer le 1N avec moins de 2,5 buts dans le match pour tenter de doubler la mise.

Vous trouverez ci-dessous d'autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité: 55 %

Les autres pronostics sur Belgique - France:

Pari sûr: la Belgique ne perd pas (1.49)

Pari de folie: match nul (3.25)

Buteur: Lukaku marque (2.72)

MyMatch: nul à la mi-temps, moins de 3,5 buts et la Belgique ne perd pas (3.00)

Les autres options:

La RD Congo bat Madagascar (1.88)

Le Mali bat le Kenya (1.82)

La Chine bat le Vietnam (1.75)

Cote totale des quatre paris du jour: 12.57

