PRONOS PARIS RMC Les paris du 7 septembre sur France - Finlande - Coupe du monde

Notre pronostic: les deux équipes marquent (2.60)

Comment être sûr de la victoire de la France (1.18) face à la Finlande au Groupama Stadium de Lyon vu les dernières prestations des Bleus ? Après cinq nuls consécutifs, les hommes de Didier Deschamps n'ont aucune certitude et les absences de Mbappé et de Kanté n'incitent pas vraiment à l'optimiste contre une équipe qui s'est imposée au Stade de France (2-0) il y a moins d'un an en amical. Je vous voulais vous proposer le 1N avec des buts de chaque côté mais la cote est à 2.60. Donc aucun intérêt de miser sur la France qui ne perd pas puisque "les deux équipes marquent" vaut aussi 2.60. Par ailleurs, envisager que Benzema soit décisif n'a rien d'incongru car l'ancien Lyonnais sera doublement motivé à l'idée de jouer dans sa ville natale, dans un stade qu'il va découvrir avec enthousiasme. Même si je pense que finalement les champions du monde devraient enfin renouer avec la victoire, la cote n'a pas d'intérêt. Alors soyez joueur et tentez le nul à 8.00 si vous aimez les grosses cotes. Et n'oubliez pas que les Bleus encaissent systématiquement au moins un but depuis six matches !

Fiabilité: 50 %

Pari sûr: la France ne gagne pas par au moins 3 buts d'écart (1.40)

Pari de folie: match nul (8.00)

Buteur: Benzema marque (1.86)

MyMatch: les deux équipes marquent et Benzema buteur (4.20)

L'Autriche bat l'Ecosse (1.82)

L'Angola bat la Libye (2.20)

Cote totale des trois paris du jour: 10.41

