PRONOS PARIS RMC Les paris du 9 décembre sur Lyon – Rangers – Ligue Europa

Notre pronostic: Lyon ne perd pas contre les Rangers et les deux équipes marquent (1.86)

Déjà qualifié et assuré de terminer en tête du groupe A de la Ligue Europa, Lyon vise cependant le 6 sur 6 dans cette compétition. De leur côté, les Rangers sont certains de finir 2e. On assistera donc à un match "amical" ce soir entre les Lyonnais et les Ecossais. Cela complique bien sûr la tâche des parieurs et il faudradonc attendre les compositions des deux équipes avant de jouer. Peter Bosz devrait aligner un onze mixte et pourquoi pas donner du temps de jeu à Moussa Dembélé qui n’a disputé que des bouts de matches lors des trois dernières journées de Ligue 1. Même si Lyon part logiquement favori après son succès à l’aller à Glasgow, je vous conseille de vous couvrir avec le 1N et les deux équipes qui marquent. En effet, l’OL n’a réussi que trois "clean-sheets" lors des ses dix dernières rencontres, toutes compétitions confondues.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Lyon – Rangers:

Pari sûr : 1N (1.30)

Pari de folie : Lyon gagne et Dembélé… s’il joue (3.00)

Buteur : Dembélé marque… s’il joue (2.00)

MyMatch : 1N, les deux équipes marquent et Dembélé buteur… s’il joue (4.60)

Les autres paris du jour :

Naples bat Leicester (2.10)

Braga bat l’Etoile Rouge (1.85)

La Lazio bat Galatasaray par au moins deux buts d’écart (2.45)

La Real Sociedad bat le PSV Eindhoven et moins de 4,5 buts dans le match (2.05)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 36.29

Pariez sur Lyon - Rangers ici