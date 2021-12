PRONOS PARIS RMC Les paris du 9 décembre sur Marseille – Lokomotiv Moscou – Ligue Europa

Notre pronostic: nul entre Marseille et le Lokomotiv (4.90)

Un nul suffit à Marseille pour terminer 3e de son groupe et ainsi être reversé en Ligue Europa Conférence. Visiblement, l’OM a envie de continuer à jouer l’Europe, même si c’est la "petite coupe" ! Ce qui est sûr, c’est que les Phocéens alternent le bon et le moins bon. Après cinq nuls en six rencontres toutes compétitions confondues, ils ont perdu à Galatasaray, battu Troyes, gagné à Nantes, avant de chuter au Vélodrome face à Brest. Cette équipe est devenue impronosticable. Comme elle n’a pas encore réussi à remporter un match en Ligue Europa (quatre nuls et une défaite à Istanbul) et qu’elle ne compte que quatre succès à domicile sur onze, toutes compétitions confondues, pourquoi ne pas tenter un pari de folie (le nul comme à l’aller à Moscou) pour essayer de multiplier votre mise par 5 ?… ou presque !

Fiabilité : 30 %

Les autres pronostics sur Marseille - Lokomotiv :

Pari du jour : 1N et moins de 2,5 buts dans le match (2.40)

Pari sûr : 1N et moins de 4,5 buts dans le match (1.31)

Buteur : Milik marque… s’il joue (2.20)

MyMatch : 0-0 à la mi-temps et Marseille ne perd pas (3.60)

Les autres paris de folie:

Lyon bat les Rangers et Dembélé marque… s’il joue (3.00)

Monaco gagne à Graz par un but d’écart (3.60)

Nul entre West Ham et le Dynamo Zagreb (3.70)

Tottenham bat Rennes par au moins deux buts d’écart (2.85)

Cote totale pour les cinq paris de folie: 558.04

