PRONOS PARIS RMC Les paris du 9 décembre sur Sturm Graz – Monaco – Ligue Europa Notre pronostic: Monaco s’impose à Graz (1.80)

Match « amical » ce soir en Autriche opposant le Sturm Graz, déjà éliminé, à Monaco, déjà qualifié et certain de terminer en tête du groupe B de Ligue Europa ! Déjà vainqueurs à l’aller en Principauté (1-0) alors qu’ils traversaient une période compliquée, les Monégasques vont mieux. Invaincus depuis plus d’un mois, ils restent sur deux belles victoires: 3-1 à Angers et 4-0 face à Metz. Avant leur périlleux déplacement à Paris ce week-end, ils ont tout intérêt à enchaîner les bons résultats et à engendrer de la confiance. Même si Niko Kovac fera sûrement tourner son effectif, il est suffisamment large pour aligner un onze capable de battre le Sturm Graz (3e) qui présentera aussi une équipe mixte avant son déplacement à Klagenfurt (4e), décisif dans la course à l’Europe en Autriche. Dans ces conditions, je vous propose de parier sur un succès de Monaco pour presque doubler la mise.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 60 %

Les autres pronostics sur Graz - Monaco :

Pari sûr : N2 (1.22)

Pari de folie : Monaco gagne par un but d’écart (3.60)

Buteur : Ben Yedder marque… s’il joue (2.05)

MyMatch : N2, les deux équipes marquent, Ben Yedder ou Volland marquent… s’ils jouent (2.30)

Les autres paris extérieurs :

Leverkusen gagne sur la pelouse de Ferencvaros (1.75)

Midjylland gagne à Razgrad (1.62)

Cote totale pour les trois paris extérieurs: 5.10

