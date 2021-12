PRONOS PARIS RMC Les paris du 9 décembre sur Tottenham - Rennes – Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: Tottenham ne perd pas face à Rennes et plus de 1,5 but dans le match (1.44)

Rennes étant sûr de terminer en tête de son groupe en Ligue Europa Conférence, Bruno Génésio devrait logiquement opérer un important turn-over pour ce déplacement à Londres avant la réception de Nice dimanche, capitale dans la course à l’Europe. De son côté, Tottenham garde une petite chance de qualification. Pour poursuivre leur parcours européen, les Spurs doivent impérativement s’imposer ce soir et espérer que Vitesse Arnhem ne battra pas les Slovènes de Mura… ce qui semble quand même fort peu probable. Malgré tout, les Anglais feront en sorte de remplir leur part du contrat… au cas où un miracle viendrait des Pays-Bas. Pour cette rubrique, je vous conseille cependant de vous couvrir avec le 1N et plus de 1,5 but dans le match.

Fiabilité : 60 %

