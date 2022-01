PRONOS PARIS RMC Les paris extérieurs du 22 janvier - Ligue 2

Notre pronostic: Sochaux gagne à Dunkerque (2.00)

Match déséquilibré sur le papier entre Dunkerque (19e) à et Sochaux (3e) ! Le club nordiste reste sur cinq revers consécutifs et n'a inscrit qu'un seul but depuis près de trois mois. Tout cela n'incite pas vraiment à l'optimiste pour les Dunkerquois qui doivent défier ce soir des Sochaliens très ambitieux et invaincus depuis le 20 novembre à Toulouse, le leader. Les Lionceaux n'ont perdu que deux fois en déplacements cette saison. Sur la forme actuelle des deux équipes, je ne vois pas trop comment Sochaux pourrait se faire accrocher dans le Nord aujourd'hui. Et quand le 3e joue chez l'avant-dernier et que sa victoire peut vous permettre de doubler la mise, il ne faut pas hésiter bien longtemps.

Fiabilité : 55 %

Les autres options :

Aston Villa ne perd à à Everton (1.44)

Wolverhampton ne perd pas à Brentford (1.36)

L'Atalanta ne perd pas sur la pelouse de la Lazio (1.35)

L'Udinese ne perd pas à Gênes (1.31)

Lille ne perd pas à Brest (1.33)

Marseille ne perd pas à Lens (1.48)

Man. City gagne à Southampton (1.25)

Cote totale pour les huit paris extérieurs: 17.04

