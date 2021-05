PRONOS PARIS RMC Les paris extérieurs du 23 mai Ligue 1 – France

Notre pronostic: Marseille gagne à Metz (2.14).

Match assez équilibré ce dimanche en Ligue 1 avec Metz, 10e, qui accueille l’OM toujours 5e du classement. Le club phocéen doit d’ailleurs l’emporter pour assurer une bonne fois pour toute sa position au classement. Pour cela, il pourra s’inspirer de sa dernière rencontre et un magnifique succès contre Angers (3-2). Il peut vraiment remercier Arkadiusz Milik auteur d’un triplé lors de cette affiche. L’international polonais en est à 8 réalisations depuis le début de la saison. Pourquoi pas un de plus ce dimanche? Les Messins n’ont eux plus rien à espérer en cette fin de championnat. Ils restent d’ailleurs sur deux revers: à Lorient (2-1) et contre Nîmes (3-0). Je vous conseille donc de miser sur un succès de Marseille à Metz!

Les autres options :

Le Milan AC bat l’Atalanta Bergame (2.50)

Le Sparta Prague bat Bohemians 1905 (1.58)

Le Slovan Liberec bat le Fastav Zlin (2.00)

Chelsea bat Aston Villa (1.48)

La Juventus Turin bat Bologne (1.24)

Cote totale pour les six paris extérieurs : 31.03

Pariez sur Metz-Marseille ici.