PRONOS PARIS RMC Les paris extérieurs du 27 février France et Italie

Notre pronostic: Paris et le Juventus s’imposent en déplacement, Metz, Le Havre, Nancy et la Lazio prennent au moins à l’extérieur (6.73)

Le Paris-SG et la Juventus partent logiquement favoris à Dijon et à Vérone. Dynamique opposée entre Bordeaux (5 défaites en 6 matches toutes compétitions confondues) et Metz (4 victoires sur ses 5 derniers déplacements en L1 ou en Coupe de France)… donc avantage aux Lorrains ! Le Havre et Nancy devraient aussi profiter de leurs voyages chez les deux derniers de Ligue 2 pour ne pas rentrer bredouilles. Enfin, la Lazio (7 victoires et 8 journées de Série A) a les armes pour éviter la défaite à Bologne, qui n’a remporté qu’un match sur ses six derniers jouées à domicile. Si j’ai vu juste, vous empocherez près de 70 € de gain pour 10 € de mise.

Fiabilité: 30 %

Dijon - Paris-SG………………..2……...1.20

Bordeaux - Metz….............N2..….1.52

Pau - Le Havre…………………..N2…...1.33

Châteauroux - Nancy……..N2…...1.41

Bologna - Lazio…….……….….N2…...1.27

Verona - Juventus…………….2……..1.55

Cote totale……………………………….......6.73

