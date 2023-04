PRONOS PARIS RMC Les paris football sur Manchester City – Arsenal du 26 avril – Premier League

Notre pronostic : Manchester City ne perd pas face à Arsenal et les deux équipes marquent (1.84)

C’est le match le plus attendu de l’année en Angleterre ! Arsenal est installé à la place de leader depuis de nombreux mois. Mais, malgré une saison exceptionnelle, les Gunners sont en train de vaciller dans le sprint final. En effet, s’ils comptent 5 points d’avance sur Manchester City, les Skyblues ont deux rencontres de plus à disputer, ayant ainsi leur destin entre leurs pieds. Arsenal est donc dans l’obligation de gagner à l’Etihad Stadium pour ne pas avoir à être dépendant des contre-performances citizens. Mais ces derniers sont tellement impressionnant qu’il est difficile d’imaginer un tel scénario. Les joueurs de Pep Guardiola n’ont jamais semblé aussi forts, portés par un Erling Haaland stratosphérique. Au cours d’un duel haletant, les deux équipes pourraient trouver le chemin des filets. Manchester City devrait tout de même ne pas s’incliner à domicile et ainsi prendre l’ascendant dans cette course au titre.

Les autres pronostics :

Le pari sûr : Manchester City ne perd pas et plus de 1,5 but dans le match (1.30)

Le pari de folie : nul à la mi-temps et Manchester City ne perd pas (2.90)

Le buteur : Erling Haaland (1.70)

Le Mymatch : nul à la mi-temps, Manchester City ne perd pas, les deux équipes marquent et Haaland buteur (6.75)

Les autres options :

Liverpool ne perd pas à West Ham et les deux équipes marquent (1.90)

Brighton gagne à Nottingham et moins de 3,5 buts dans le match (2.10)

Barcelone gagne sur la pelouse du Rayo Vallecano (1.80)

Cote totale des quatre paris du jour : 13.22