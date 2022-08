PRONOS PARIS RMC Les paris sur Ajaccio - Lille du 26 août - Ligue 1

Notre pronostic: Lille ne perd pas à Ajaccio et moins de 2,5 buts dans le match (1.98)

La grande question est de savoir comment Lille va réagir après l'humiliation de dimanche dernier face au Paris-SG (défaite 1-7 à domicile) ? La saison passée, le LOSC avait déjà sombré devant son public contre le PSG (1-5) et s'était vite repris en gagnant à Montpellier le week-end suivant. Les Dogues sont conscients qu'Ajaccio n'a rien à voir avec Paris et qu'une réaction chez le promu corse serait salutaire et ferait vite oublier la punition infligée par les champions en titre. L'objectif du LOSC sera donc de prendre les trois points sur l'Ile de Beauté. Mais l'ACA ne l'entendra pas de la même façon et s'appuiera sur sa défense, laquelle lui avait permis de tenir le 0-0 contre Lens lors de la deuxième journée de Ligue 1, pour ne pas s'incliner devant son public. Enfin, notez qu'en vingt ans, Lille n'a jamais perdu à Ajaccio (4 victoires et 3 nuls). Dans ces conditions, je vous propose de jouer le N2 avec moins de 2,5 buts pour tenter de doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Ajaccio - Lille:

Pari sûr: Lille ne perd pas à Ajaccio (1.30)

Pari de folie: match nul (3.30)

Buteur: David (2.95)

MyMatch: nul à la mi-temps et 0-0, 1-1, 0-1, 0-2, 1-2 en fin de match (3.20)

Les autres paris du jour:

Le Betis bat Osasuna (1.88)

Fribourg bat Bochum par au moins deux buts d'écart (2.05)

Bruges ne perd pas à Charleroi et les deux équipes marquent (1.88)

L'Inter ne perd sur la pelouse de la Lazio et les deux équipes marquent (1.86)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 26.69

