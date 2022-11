PRONOS PARIS RMC Les paris sur Ajaccio - Strasbourg du 5 novembre - Ligue 1

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Ajaccio et Strasbourg (3.25)

En vingt ans, Ajaccio a reçu huit fois Strasbourg, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue 2 et les deux clubs n'ont réussi à se départager qu'une seule fois, en 2016, pour un succès des Corses. Les sept autres confrontations se sont soldées par un match nul ! Par ailleurs, le spécialiste du partage de points cette saison en Ligue 1 est Strasbourg (à égalité avec Reims): sept nuls pour une victoire et cinq défaites ! De son coté, l'ACA n'est toujours pas parvenu à remporter la moindre rencontre devant son public. Tout semble donc réuni pour que Ajaccio et Strasbourg se retrouvent une nouvelle fois dos à dos à l'issue des quatre-vingt-dix minutes, ce qui vous permettrait de tripler votre mise.

Fiabilité : 40 %

Les autres pronostics sur Ajaccio - Strasbourg:

Pari du jour: N2 et les deux équipes marquent (2.50)

Pari sûr: Strasbourg ne perd pas (1.41)

Buteur: Gameiro ou Diallo (1.92)

MyMatch: N2, les deux équipes marquent, Gameiro ou Diallo buteur (3.55)

Les autres options:

Nul entre Pau et Amiens (2.90)

Nul entre Dijon et Guingamp (3.10)

Nul entre Rodez et Grenoble (2.95)

Nul entre Bastia et le Paris FC (3.00)

Nul entre Quevilly et le Havre (3.15)

Cote totale pour les six nuls du jour: 814.51

