PRONOS PARIS RMC Les paris sur Allemagne - Japon du 23 novembre - Coupe du monde

Notre pronostic: l'Allemagne bat le Japon (1.43)

Les ténors du football mondial doivent se méfier des équipes du continent asiatique après l'incroyable succès de l'Arabie Saoudite hier contre l'Argentine (2-1). La Nationalmannschaft est prévenue et ne devrait pas prendre de haut des Japonais ambitieux. Battue seulement une fois en 2022, par la Hongrie en Ligue des Nations, l'Allemagne part logiquement favorite face aux Nippons grâce à son pouvoir offensif mais pourrait connaître quelques frayeurs en défense. Je suis convaincu que les Allemands ne se feront pas piéger par une équipe qui ne les a jamais battu et qui reste sur un revers face aux Canada en amical... mais je ne serais pas étonné que le Japon parvienne à marquer au moins un but.

Fiabilité : 75 %

Les autres pronostics sur Allemagne - Japon:

Pari du jour: l'Allemagne ne perd aps et les deux équipes marquent (2.00)

Pari de folie: l'Allemagne gagne et les deux équipes marquent (2.85)

Buteur: Havertz (2.90)

MyMatch: l'Allemagne gagne, les deux équipes marquent, Havertz ou Gnabry ou Musiala buteur (2.15)

Pariez sur Allemagne - Japon ici