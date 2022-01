PRONOS PARIS RMC Les paris sur Angers - St Etienne du 26 janvier - Ligue 1

Notre pronostic: St Etienne ne perd pas à Angers et moins de 3,5 buts dans le match (1.88)

La série noire va bien finir par s'arrêter pour les Verts ! Après sept défaites consécutives en Ligue 1, il est grand temps que Saint-Etienne prenne enfin au moins un point. Ce match en retard à disputer à Angers peut être l'occasion pour les hommes de Pascal Dupraz d'enclencher une remontée au classement plus qu'urgente pour espérer atteindre la place de barragiste. Pour moi, la mission n'a rien d'impossible. L'ASSE n'a perdu que 1-0 contre Nantes, 2-1 face à Lens dans les arrêts de jeu et 1-0 à Lyon. Avec un minimum de réussite, les Stéphanois pourraient compter trois points de plus. Les Verts, bêtes noires du SCO en Anjou (une défaite, quatre nuls et trois victoires en vingt-huit ans), pourraient profiter des difficultés angevines à domicile actuellement (trois revers lors des cinq derniers matches) pour ne pas revenir dans le Forez bredouilles. En tout cas c'est le scénario que j'envisage. Comme j'imagine mal un festival offensif entre ces deux clubs, je vous propose le MyMatch suivant: N2 et moins de 3,5 buts dans la rencontre pour presque doubler la mise !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Angers - St Etienne :

Pari sûr : moins de 2,5 buts (1.56)

Pari de folie : match nul (3.35)

MyMatch : nul à la mi-temps et St Etienne ne perd pas (2.80)

Les autres options :

Le Standard gagne à Eupen (2.10)

Anderlecht ne perd pas contre le Cercle Bruges et les deux équipes marquent (1.96)

Le Mali bat la Guinée Equatoriale et moins de 3,5 buts dans le match (1.92)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 14.86

