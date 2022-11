PRONOS PARIS RMC Les paris sur Angleterre - États-Unis du 25 novembre - CDM 2022

Notre pronostic : l'Angleterre bat les États-Unis et les deux équipes marquent (3.20)

L’Angleterre a parfaitement lancé sa compétition en s’imposant très largement contre l’Iran (6-2). Un succès probant qui fait du bien au moral alors que les Three Lions venaient de vivre une Ligue des Nations cauchemardesque (aucune victoire en six matches et une dernière place synonyme de relégation). Possédant l’un des meilleurs effectifs de cette Coupe du Monde, les Anglais s’appuient notamment sur un secteur offensif particulièrement fourni, le danger pouvant venir de partout. Et même lorsque Harry Kane ne marque pas, il est double passeur décisif. Il va donc être compliqué pour les Etats-Unis d’obtenir un résultat positif même s’ils peuvent compter sur les largesses défensives britanniques afin de marquer. Entreprenants face au Pays de Galles, les coéquipiers de Christian Pulisic ne sont pas parvenus à enfoncer le clou malgré une légère domination. Contre un adversaire d’un tout autre calibre, je les vois céder à l’usure.

Les autres options sur Angleterre - États-Unis :

Le pari du jour : l’Angleterre gagne et plus de 1,5 but dans le match (1.80)

Le pari sûr : l’Angleterre ne perd pas et plus de 0,5 but dans le match (1.23)

Le buteur : Harry Kane (2.00)

MyMatch : l’Angleterre gagne, les deux équipes marquent et Harry Kane buteur (4.40)

