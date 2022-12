PRONOS PARIS RMC Les paris sur Angleterre - France du 10 décembre - Coupe du monde

Notre pronostic: la France ne perd pas et les deux équipes marquent (2.30)

Quelle affiche pour les 1/4 de finale ! Et c'est une première en match à élimination directe entre l'Angleterre et la France lors d'une grande compétition. Les Bleus ont certes perdu les deux confrontations (1966 et 1982) en Coupe du monde mais n'ont jamais chuté en championnat d'Europe. Espérons que cela change ce soir. Sur les huit derniers duels entre ces deux nations, la France n'en a perdu qu'un, à Wembley, juste après les attentats du 13 novembre 2015... pour deux nuls et cinq victoires. Depuis un peu plus de vingt ans, les Bleus ont été supérieurs. Par ailleurs, les Anglais n'ont pas Mbappé, l'actuel meilleur buteur de la compétition (5 réalisations). Et pour moi, c'est lui qui peut et doit faire pencher la balance en faveur de la France. Alors même si les "Three Lions" sont invaincus jusqu'ici et possèdent la meilleure attaque du tournoi (12 buts), je vois notre sélection ne pas perdre et finalement se qualifier pour les 1/2 finales. Mais comme on encaisse un but à chaque match, il me paraît judicieux de jouer le N2 et les deux équipes marquent. En score exact, j'opte pour le 2-1 en faveur des hommes de Didier Deschamps (8.50). A vous de voir... et allez les Bleus !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Angleterre - France:

Pari sûr: les deux équipes marquent (1.76)

Pari de folie: la France gagne et les deux équipes marquent (4.50)

Buteur: Mbappé (2.60)

MyMatch: la France ne perd pas, moins de 3,5 buts dans le match, Mbappé ou Giroud buteur (2.95)

