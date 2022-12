PRONOS PARIS RMC Les paris sur Argentine – Australie du 3 décembre – CDM 2022

Notre pronostic : l’Argentine bat l’Australie 1-0, 2-0 ou 3-0 (1.94)

A 20h, l’Argentine affronte l’Australie pour tenter de se qualifier en quart de finale. Les Argentins avaient échoué à ce stade en 2018 contre la France. Cette fois l’adversité ne sera pas la même mais méfiance ! les Australiens ont tout de même battu la Tunisie et le Danemark après avoir subi la loi des Bleus. Cependant, les Socceroos vont avoir du mal à tenir face à une Albiceleste qui monte en puissance. Battus d’entrée par l’Arabie Saoudite (2-1), les coéquipiers de Lionel Messi se sont ensuite ressaisis contre le Mexique (2-0) et la Pologne (2-0). La prestation contre les Polonais a été très aboutie et je pense qu’ils vont enchaîner face aux Australiens. Je miserais sur un succès tranquille de l’Argentine 1-0, 2-0 ou 3-0 (1.94).

Les autres pronostics sur Argentine - Australie :

Le pari sûr : l’Argentine et moins de 4,5 buts (1.37)

Le pari de folie : 2-0 pour l’Argentine (4.50)

Le buteur : Lionel Messi (1.70)

Le MYMATCH : 1-0, 2-0 ou 3-0 pour l’Argentine et Messi buteur (3.45)

