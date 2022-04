PRONOS PARIS RMC Les paris sur Atletico - Man. City du 13 avril - Ligue des champions 1/4 retour

Notre pronostic: Man. City s'impose sur la pelouse de l'Atletico et moins de 3,5 buts (2.20)

En quatre matches de Ligue des champions au Wanda Metropolinato, l'Atletico n'en a toujours pas remporté un seul: défaites contre le Milan AC et Liverpool, nuls face à Porto et à Manchester United. Dans ces conditions, envisager une victoire des Colchoneros face aux Cityzens me paraît très osé. Man. City s'attend encore une fois à devoir déjouer le système ultra-défensif de Diego Simeone mais l'Atletico devra attaquer un minimum pour tenter de remonter son handicap après la défaite 1-0 en Angleterre. Et les hommes de Pep Guardiola pourraient bien en profiter pour placer au moins un contre décisif. Pour toutes ces raisons, il me paraît judicieux de parier sur une victoire des Cityzens et moins de 3,5 buts dans le match. Je ne serais pas étonné que les Mancuniens gagnent par le plus petit des écarts ce qui les enverrait en 1/2 finale.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Les autres pronostics sur Atletico - Man. City:

