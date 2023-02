PRONOS PARIS RMC Les paris sur Auxerre – Lyon du 17 février – Ligue 1

Notre pronostic : Lyon gagne à Auxerre par au moins deux buts d’écart (2.75)

Rien ne va plus pour l’AJA qui enchaîne les contre-performances depuis la reprise : six défaites, deux nuls, à Angers et contre Reims… mais aucune victoire ! Les Bourguignons ont même été éliminés en 1/8 de finale de la Coupe de France, à l’Abbé Deschamps, par Rodez, lanterne rouge de Ligue 2. La dynamique est bien meilleure pour Lyon (9e) qui reste sur six matches sans défaite, toute compétition confondue. A l’extérieur, l’OL vient d’aligner trois victoires (à Brest 4-2, à Ajaccio 2-0 et à Troyes 3-1) et 0-0 à Nantes. Chez les mal classé, les Gones ont à chaque fois gagné par au moins deux buts d’écart. Le calendrier leur propose un nouveau match tout à fait abordable, chez l’avant-dernier de Ligue 1. En vingt ans, Lyon s’est imposé dans l’Yonne dans 70 % des cas et je ne vois aucune raison pour que cela change ce soir. Si vous aimez prendre quelques risques, optez pour un succès par plus d’un but d’écart (2.75), sinon contentez-vous de la victoire sèche à 1.78. A vous de voir !

Fiabilité : 40 %

