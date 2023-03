PRONOS PARIS RMC Les paris sur Auxerre – Rennes du 11 mars – Ligue 1

Notre pronostic : match nul entre Auxerre et Rennes (3.40)

Et si Auxerre finissait par se maintenir en Ligue 1 en fin de saison ? En tout cas, les Bourguignons font tout pour s’extirper de la zone rouge et pourrait y parvenir ce week-end s’ils ne perdent pas aujourd’hui contre Rennes et si Strasbourg s’incline demain soir à Marseille comme c’est probable. L’AJA vient en effet d’enchaîner cinq matches sans défaite : deux victoires face à Lyon et à Lorient, et trois nuls contre Reims, à Angers et à Nice ! Même si le bilan d’Auxerre à l’Abbé Deschamps n’est pas brillant (3v, 4n, 5d) celui de Rennes à l’extérieur est exactement le même. Après un gros passage à vide, les Rennais semblaient être reparti sur de bonnes bases grâce à ses victoires contre Clermont et à Nantes, mais ils ont rechuté à domicile face à Marseille. Enfin, les Bretons n’ont pas partagé les points depuis dix-sept matches. Cette série va bien finir par s‘arrêter. Et pourquoi pas à Auxerre qui n’a plus perdu en championnat depuis plus d’un mois ?

Fiabilité : 35 %

