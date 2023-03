PRONOS PARIS RMC Les paris sur Auxerre - Troyes du samedi 1 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Auxerre bat Troyes (1.88)

Malheur au vaincu entre Auxerre (17e avec 23 points) et Troyes (18e avec 21 points) ! La dynamique est plutôt en faveur des Bourguignons même s’ils restent sur un revers à Strasbourg. Avant cela, l’AJA avait disputé six matches sans perdre (deux victoires et quatre nuls) en Ligue 1. De con côté, l’ESTAC éprouve de grandes difficultés à l’approche du sprint final. Les Troyens restent sur cinq revers consécutifs en déplacement (3 buts marqués mais 17 encaissés). Par ailleurs, ils n’ont plus gagné à Auxerre en Ligue 1 depuis 22 ans. Vu leur forme actuelle, il leur sera très compliqué d’éviter la défaite à l'Abbé-Deschamps. N’oublions pas que depuis la reprise, Troyes n’a gagné qu’une seule rencontre sur quatorze, toute compétition confondue. C’était le 2 janvier à Strasbourg. Depuis ce succès, les Aubois n’ont pris que trois petits points sur trente-trois possibles. A ce rythme-là, la Ligue 2 arrive à grands pas !

Fiabilité : 60 %

Les autres pronostics sur Auxerre - Troyes :

Pari sûr : 1N et moins de 4,5 buts (1.30)

Pari de folie : Auxerre bat Troyes par un but d’écart (3.35)

Buteur : Perrin ou Abline (1.82)

MyMatch : Auxerre gagne, Perrin ou Abline marque et moins de 4,5 buts (3.00)

Les autres options :

Manchester City bat Liverpool par au moins deux buts d’écart (2.20)

L’Inter bat la Fiorentina et plus de 1,5 but dans le match (1.88)

Wolfsburg bat Augsburg par au moins deux buts d’écart (2.25)

Le Bayern bat Dortmund et les deux équipes marquent (2.15)

L’Union Berlin bat Stuttgart (2.05)

Gérone bat l’Espanyol (1.90)

Cote totale pour les sept paris du jour : 146.51

