PRONOS PARIS RMC Les paris sur Bayern Munich – Villarreal du 12 avril – LDC 1/4 retour

Notre pronostic : le Bayern se qualifie contre Villarreal (1.36)

Le Bayern a connu une grosse désillusion la semaine dernière sur la pelouse de Villarreal en perdant un but à zéro. Cependant je ne pense pas que le sous-marin jaune réussira à réaliser l’exploit d’éliminer les Allemands. Ce match retour est l’occasion pour les Bavarois de se retrouver et de refaire le même coup que lors des huitièmes de finale contre Salzbourg. Après un match nul (1-1) en Autriche, les Munichois l’avaient emporté très largement à l’Allianz Arena (7-1). Je pense qu’il pourrait se passer la même chose ce soir encore. Le Bayern va presser très haut et asphyxier son adversaire car il n’a pas le choix de marquer. Une fois les valves ouvertes, les Allemands devraient pouvoir dérouler et se qualifier.

Les autres pronostics sur Bayern – Villarreal :

Pari du jour : le Bayern gagne par au moins deux buts d’écart et Lewandowski marque (1.84)

Pari de folie : le Bayern gagne par au moins trois buts d’écart et Lewandowski marque un doublé (3.90)

Buteur : Lewandowski ouvre le score (2.75)

MyMatch : le Bayern bat Villarreal, les deux équipes marquent et but de Lewandowski (2.80)

L’autre option :

Moins de 3,5 buts entre le Real Madrid et Chelsea (1.37)

Cote totale des deux paris sûrs : 1.86