PRONOS PARIS RMC Les paris sur Benfica - Inter du 11 avril - Ligue des Champions

Notre pronostic : match nul entre Benfica et l'Inter (3.35) !

On ne va pas se mentir : ce quart de finale aller de Ligue des Champions est extrêmement compliqué à pronostiquer ! D'un côté, le Benfica, révélation de cette édition 2023, leader incontesté du championnat portugais mais qui vient de perdre contre le grand rival Porto (deuxième défaite de la saison). De l'autre, l'Inter Milan qui n'a plus gagné toutes compétitions confondues depuis plus d'un mois (trois défaites et trois nuls sur les six derniers matches) mais qui reste sur deux matches rassurants contre la Juventus et la Salernitana. Même si la période actuelle est délicate, les partenaires de Romelu Lukaku semblent un peu plus solides à l'extérieur qu'à domicile depuis le début de l'année 2023. J'ai donc envie de tenter la grosse cote et de miser sur un score de parité (3.35) ! Fiabilité : 32%.

Les autres pronostics sur Benfica - Inter :

Pari sûr : Benfica ne perd pas (1.64)

Pari du jour : Benfica ne perd pas, les deux équipes marquent (2.30)

Buteur : Lukaku (3.80)

MyMatch : match nul, Ramos et Lukaku buteurs (26.00)

