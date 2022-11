PRONOS PARIS RMC Les paris sur Brésil – Serbie du 23 novembre – CDM 2022

Notre pronostic : le Brésil bat la Serbie et Neymar marque (2.15)

Le grand favori de la compétition fait son entrée en lice ce soir à 20h face à la Serbie. Les Brésiliens ont de grandes ambitions pour cette édition. La Seleçao a un effectif dantesque avec une charnière centrale composée de Marquinhos et T. Silva ainsi qu'une attaque avec Vinicius Jr, Raphinha, Richarlison et Neymar. Le joueur du Paris Saint-Germain est énorme depuis le début de saison avec son club et a préparé au mieux cette échéance lui qui n’a jamais remporté de trophée majeur avec la sélection, exceptés les Jeux Olympiques de 2016. Attention tout de même à la Serbie qui a aussi une très belle équipe emmenée par Vlahovic, Mitrovic, Tadic ou encore Milinkovic-Savic. Elle est tout à fait capable de poser des problèmes au Brésil. Je pense tout de même que les Auriverde vont s’imposer avec une réalisation de leur numéro 10 pour un peu plus que doubler la mise !

Les autres pronostics sur Brésil – Serbie :

Le pari sûr : le Brésil ne perd pas et au moins deux buts (1.34)

Le pari de folie : le Brésil gagne et les deux équipes marquent (3.05)

Le buteur (autre que Neymar) : Richarlison (2.85)

MYMATCH : le Brésil l’emporte, au moins trois buts dont un de Neymar (3.30)

