PRONOS PARIS RMC Les paris sur Brésil – Suisse du 28 novembre – CDM 2022

Notre pronostic : le Brésil bat la Suisse, Richarlison ou Vinicius Jr buteur (1.96)

Le Brésil a impressionné en seconde période face à la Serbie. Butant sur la défense serbe pendant plus d’une heure, la Seleção, a trouvé la faille grâce à son buteur du moment : Richarlison. L’attaquant de Tottenham a marqué un doublé pour porter son total à cinq réalisations lors de ses trois dernières sélections. Seul point négatif de cette première journée : la blessure de Neymar. Le Parisien s’est tordu la cheville et devrait être absent jusqu'à la fin de la phase de groupe au minimum. Toujours est-il que je ne vois pas les Brésiliens moins forts. Vinicius Jr a également toutes les armes pour poser des problèmes à la Suisse. Je miserais donc sur le succès des Auriverde avec un but du Madrilène ou de Richarlison (1.96) !

Les autres pronostics sur Brésil – Suisse :

Le pari sûr : le Brésil gagne (1.48)

Le pari de folie : le Brésil gagne 2-0 ou 3-0 (3.95)

Le buteur : Richarlison (2.45)

Le MYMATCH : le Brésil gagne sans encaisser de but et Richarlison ou Vinicius Jr marque (3.35)

