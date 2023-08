PRONOS PARIS RMC Les paris sur Brest - Lens du 13 août - Ligue 1

Notre pronostic : Lens s'impose à Brest (1.96)

Dauphin du Paris Saint-Germain la saison dernière en Ligue 1, le RC Lens veut continuer sur la même dynamique. Malgré les départs de Seko Fofana en Arabie Saoudite et de Lois Openda en Bundesliga, les Sang et Or ont conservé un très bel effectif, complété avec les arrivées d'Andy Diouf et de Stijn Spierings, en attendant Chupa Akpom. Les Lensois n'ont perdu qu'un seul de leurs sept matchs de préparation, face à Manchester United. Dans la continuité de la saison dernière, le RC Lens fait partie des favoris pour les places européennes cette année. De l'autre côté, Brest a perdu un homme important lors de cette intersaison en la personne de Franck Honorat, et même si la fin de saison a été plutôt convaincante côté brestois, je pense que les Bretons auront du mal face à Lens.

Les autres pronostics sur Brest-Lens

Pari sûr : Lens ne perd pas et +1,5 but (1.56)

Pari de folie : Lens bat Brest par au moins deux buts d'écart (3.20)

Buteur : Florian Sotoca (3.90)

Les autres options :

Club Bruges bat Eupen (1.52)

Barcelone s'impose face à Getafe (1.50)

Cote totale des trois paris à l'extérieur : 4.47

Pariez ici sur Brest-Lens !