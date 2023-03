PRONOS PARIS RMC Les paris sur Brest – Paris-SG du 11 mars – Ligue 1

Notre pronostic : le Paris-SG gagne à Brest et Mbappé marque (1.90)

Le Paris-Saint-Germain ne pouvait espérer mieux qu’un match face à Brest après une énième déconvenue en Ligue des champions mercredi à Munich ! En effet, le leader du championnat de France se rend ce samedi en Bretagne, chez sa victime préférée depuis plus de dix ans : douze victoires consécutives, série en cours en faveur des Parisiens ! Cette saison, les Brestois n’ont remporté que deux rencontres à domicile, contre Angers (20e) et Troyes (19e) et n’ont pas pris un point face à Paris depuis douze ans. Et si le PSG doit s’imposer, qui mieux que Kylian Mbappé, le meilleur buteur de Ligue 1 (dix-huit réalisations dont cinq lors des trois dernières journées), pourrait être le joueur décisif ? Je vous conseille donc de parier sur le Paris-SG grâce à son meilleur joueur pour presque doubler la mise.

Fiabilité : 60 %

Les autres pronostics sur Brest - Paris-SG :

Pari sûr : le PSG gagne (1.40)

Pari de folie : le PSG gagne par un but d’écart (3.50)

Buteur : doublé de Mbappé (4.20)

MyMatch : le PSG gagne, les deux équipes marquent et Mbappé buteur (3.60)

Les autres options :

Naples bat l’Atalanta et Osimhen marque (2.35)

Francfort bat Stuttgart (1.82)

St Etienne bat Amiens (1.80)

Cote totale pour les quatre paris du jour : 14.63

