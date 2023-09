PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 2 septembre – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Brighton et Newcastle (3.95)

Les émissaires de l’OM et du PSG devraient être présents pour ce match de Premier League car Newcastle est dans le groupe des Parisiens en Ligue des champions alors que Brighton est dans celui des Marseillais en Ligue Europa. Ils devraient assister à un match équilibré. En effet, cette affiche a engendré quatre matches nuls (deux fois 0-0 et deux fois 1-1) lors des cinq dernières confrontations dans le sud de l’Angleterre. Si Brighton (6e) est devant Newcastle (13e) au classement c’est surtout dû au calendrier. Les Magpies ont perdu deux fois sur trois, mais c’était face à Liverpool et sur la pelouse de Manchester City. En revanche, les Seagulls ont battu Luton et Wolverhampton sur le même score (4-1), deux adversaires qui lutteront pour le maintien. Newcastle vise cette année le podium et ne peut se permettre de chuter à Brighton. Comme la plupart du temps, cette rencontre devrait, selon moi, se terminer sur un score de parité, ce qui pourrait vous permettre de quadrupler votre mise.

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Brest et Rennes (3.65)

Nul entre Amiens et Guingamp (3.25)

Nul entre Concarneau et Annecy (3.30)

Cote totale des quatre nuls du jour : 154.61

