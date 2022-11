PRONOS PARIS RMC Les paris sur Canada - Maroc du 1e décembre - Coupe du monde

Notre pronostic: le Maroc bat le Canada (2.15)

Les Marocains, après leur exploit face à la Belgique (2-0), sont en ballotage hyper favorable dans la course aux 1/8 de finale. Un nul leur suffit pour se qualifier et une défaite ne serait pas rédhibitoire si la Croatie venait à s'imposer face aux Diables Rouges. La solidité défensive du Maroc (aucun but encaissé face aux deux favoris du groupe F) devrait permettre aux Lions de l'Atlas de sortir des poules pour la seconde fois de leur histoire, après 1986. Les Canadiens, déjà battus deux fois et éliminés, ne joueront que pour l'honneur. A mon avis, cela ne suffira pas pour contrarier les plans d'un Maroc très séduisant jusqu'ici. Dans ces conditions, comment ne pas se précipiter sur la victoire du représentant de la CAF... surtout pour une telle cote !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Canada - Maroc:

Pari sûr: N2 (1.31)

Pari de folie: le Maroc gagne sans encaisser de but (3.30)

Buteur: En-Nesyri ou Ziyech (2.00)

MyMatch: N2, moins de 3,5 buts, En-Nesyri ou Ziyech ou Boufal buteur (2.75)

