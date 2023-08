PRONOS PARIS RMC Les paris sur Clermont-Monaco du 13 août - Ligue 1

Notre pronostic : Clermont bat Monaco (3.70)

Clermont faisait partie des équipes surprises la saison dernière avec une étonnante 8e place, alors que Monaco s'est effondré dans le sprint final pour la course à l'Europe. Lors de cette intersaison, les Clermontois se sont renforcés avec plusieurs arrivées, tout le contraire de Monaco, qui, malgré la venue de Salisu, a perdu Axel Disasi et Alexander Nübel. C'est également sans compter la grave blessure de Breel Embolo, qui sera éloigné des terrains pendant près de huit mois. Les Monégasques veulent entamer un nouveau cycle avec leur nouvel entraîneur Adi Hütter, mais les problèmes extra sportifs de leur capitaine Wissam Ben Yedder pourraient bien perturber les Monégasques dans ce début de saison. De plus, les équipes ne sont pas encore bien rodées lors des premiers matchs de championnat, et à domicile, Clermont pourrait en profiter.

Les autres paris sur Clermont-Monaco :

Pari sûr : -3,5 buts dans le match (1.40)

Pari du jour : Clermont ne perd pas et -3,5 buts (2.35)

Buteur : Muhammed Cham (4.50)

Les autres options :

Match nul entre Brentford et Tottenham (3.60)

Vitoria Guimares s'impose face à Estrela Amadora et les deux équipes marquent (5.40)

Cote totale des trois paris de folie : 70.96

