PRONOS PARIS RMC Les paris sur Clermont - PSG du 9 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Kylian Mbappé (PSG) marque à Clermont (1.74)

Plus les semaines passent et plus le PSG se rapproche d’un dixième titre de champion de France et celui-ci le club de la capitale le doit évidemment à son joyau, Kylian Mbappé. Brillant avec les Bleus contre l’Afrique du Sud, le numéro 7 parisien a éclaboussé de sa classe la rencontre contre Lorient avec deux buts et trois passes décisives pour faire briller Neymar et Messi. Si l’on ne sait toujours pas s’il prolongera avec le Paris Saint-Germain, on profite encore de le voir jouer en Ligue 1. Ce soir, à Clermont, il cherchera évidemment encore à gonfler des statistiques stratosphériques pour aller chercher le trophée de meilleur buteur du championnat qu’il dispute avec Ben Yedder (18 buts) et Terrier (17 buts). Je vous propose donc de miser sur une réalisation de Mbappé pour une cote de 1.74 !

Les autres pronostics sur Clermont - PSG :

Le pari du jour : le PSG gagne et Mbappé marque (1.86)

Le pari de folie : doublé de Mbappé (4.40)

Le pari sûr : Paris gagne (1.34)

MYMATCH : Paris gagne, Mbappé et Neymar marquent (3.50)

Pariez sur Clermont - PSG ici !

Les autres options :

Terrier (Rennes) marque à Reims (2.70)

Smith-Rowe (Arsenal) marque contre Brighton (2.60)

Kane (Tottenham) marque chez Aston Villa (2.35)

Joao Felix (Atletico de Madrid) marque à Majorque (2.75)

Dzeko (Inter) marque contre le Hellas Vérone (2.00)

Cote totale des six buteurs du jour : 157.88