PRONOS PARIS RMC Les paris sur Cologne - Nice du 3 novembre - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: nul entre Cologne et Nice (3.55)

L'équation est simple pour les Aiglons. Ils doivent prendre au moins un point à Cologne afin de poursuivre leur parcours européen. En cas de défaite, ils devraient prier pour que Slovacko s'impose à Belgrade sur la pelouse du Partizan, ce qui semble fort peu probable étant donné que les Tchèques sont déjà éliminés dans la course à la qualification. Comme Nice n'a perdu qu'une seule fois depuis sa défaite à Paris en championnat le 1e octobre, pour quatre succès et deux nuls, toute compétition confondue, imaginer un score de parité en Allemagne n'a rien d'incongru. A l'aller, les deux clubs n'avaient pas réussi à se départager (1-1). Par ailleurs, les Hongrois de Fehervar, l'Union Berlin et le Partizan Belgrade se sont imposés à Cologne alors que Stuttgart et Hoffenheim ont pris un point au RheinEnergieStadion en championnat. Les "Boucs" n'ayant remporté que trois matches sur huit cette saison à domicile, cela pourrait donner des idées aux Niçois. Pour toutes ces raisons... banco sur le nul pour essayer de largement tripler la mise !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Cologne - Nantes

Pari sûr: 1N (1.26)

Pari du jour: Cologne ne perd pas et moins de 2,5 buts (2.35)

Buteur: Dietz ou Pépé (1.92)

MyMatch: 1N, moins de 3,5 buts et Dietz ou Pépé buteur (4.60)

Les autres options:

Nul entre Silkeborg et Anderlecht (3.45)

Nul entre Lech Poznan et Villarreal (3.30)

Nul entre Feyenoord et la Lazio (3.65)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 147.52

