PRONOS PARIS RMC Les paris sur Corée du Sud – Ghana du 28 novembre – CDM 2022

Notre pronostic : la Corée du Sud ne perd pas contre le Ghana et moins de 2,5 buts (1.94)

Si le Ghana venait à perdre cette rencontre, il serait éliminé de la compétition. C’est donc un match très important pour les Ghanéens, demi-finaliste malheureux en 2010 mais plus au même niveau évidemment aujourd’hui. Cependant, ils ont montré une belle capacité de réaction face au Portugal et aurait même pu égaliser en toute fin de rencontre avec un peu plus de chance (3-2). Il faudra voir s’ils seront capables de prendre au moins un point face à la Corée du Sud. Les Coréens ont tenu en échec l’Uruguay et voudront aller chercher la gagne face à l’équipe la plus faible du groupe. Les coéquipiers de Son ne perdent que très peu avec une seule défaite sur leurs dix dernières rencontres. Je ne les vois donc pas s’incliner tout comme je n’imagine pas beaucoup de spectacle. Je vous propose donc le 1N avec moins de 2,5 buts pour presque doubler la mise !

Les autres pronostics sur Corée du Sud - Ghana :

Le pari sûr : la Corée du Sud ne perd pas (1.34)

Le pari de folie : nul entre les deux équipes (3.05)

Le buteur : Heung Min Son (3.05)

Le MYMATCH : nul à la pause, la Corée du Sud ne perd pas et moins de 2,5 buts (3.05)

