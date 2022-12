PRONOS PARIS RMC Les paris sur Corée du Sud - Portugal du 2 décembre – CDM 2022

Notre pronostic : le Portugal ne perd pas contre la Corée du Sud et les deux équipes marquent (2.10)

Les Portugais sont quasiment assurés de terminer à la première place du groupe. Pour que cela ne soit pas le cas, il faudrait qu’ils perdent et que le Ghana batte l’Uruguay avec un écart dans l’idéal. Je ne vois pas ce scénario arriver. Le Portugal, même avec une équipe bis, a largement les armes pour tenir en échec la Corée qui, pourtant, se doit de l’emporter. Il faudra se méfier tout de même de l’envie coréenne et de sa star, Heung-Min Son. Muet pour le moment, le joueur de Tottenham voudra sauver sa nation en apportant un succès qui pourrait être décisif. Je vois des buts dans cette rencontre mais je me couvrirais avec le Portugal qui ne perd pas pour une cote de 2.10 !

Les autres pronostics sur Corée du Sud – Portugal :

Le pari sûr : au moins deux buts (1.24)

Le pari de folie : match nul (4.00)

Le buteur : Bruno Fernandes, s’il joue (3.75)

Le MYMATCH : le Portugal ne perd pas, les deux équipes marquent, Son ou Fernandes buteur (3.70)

