PRONOS PARIS RMC Les paris sur Costa Rica - Allemagne du 1e décembre - Coupe du monde

Notre pronostic: l'Allemagne bat le Costa Rica par au moins trois buts d'écart (1.74)

L'Allemagne doit s'imposer par au moins deux buts d'écart et prier pour que le Japon ne batte pas l'Espagne sinon ce sera la "Katastrophe" pour la "Nationalmannschaft". Malgré un parcours horrible au Qatar et un seul point au compteur (défaite 2-1 face au Japon et nul 1-1 contre la Roja), les Allemands ont encore une chance de se qualifier pour les 1/8 de finale de la Coupe du monde. Selon moi, ils ne devraient pas la laisser échapper, même si le Costa Rica a aussi besoin d'une victoire pour sortir des poules. Les Ticos devront donc attaquer un minimum et pourraient bien se faire prendre en contre par les Allemands. Selon moi, l'addition risque d'être salée pour les Costariciens et un scénario similaire à celui de la Coupe du monde 2006 (4-2 pour l'Allemagne) ne m'étonnerait pas car les deux équipes doivent se lâcher pour espérer poursuivre l'aventure. Aucun calcul ne sera possible !

Fiabilité : 60 %

Les autres pronostics sur Costa Rica - Allemagne:

Pari sûr: l'Allemagne gagne par au moins deux buts d'écart (1.30)

Pari de folie: l'Allemagne gagne par au moins quatre buts d'écart (2.70)

Buteur: Musiala (2.25)

MyMatch: l'Allemagne gagne 2-0/3-0/4-0 et Musiala ou Füllkrug marque (3.30)

