PRONOS PARIS RMC Les paris sur Croatie - Belgique du 1e décembre - Coupe du monde

Notre pronostic: la Croatie bat la Belgique (2.65)

Rien ne va plus pour les Diables Rouges ! Après avoir réalisé un hold-up contre le Canada (1-0), les Belges ont été en dessous de tout face au Maroc (0-2) et doivent désormais battre la Croatie pour se qualifier. Vu se qu'ils ont montré depuis le début de la Coupe du monde, vu qu'Eden Hazard n'est que l'ombre de lui même depuis son arrivée au Real Madrid, vu que Lukaku n'est pas à 100 % après sa blessure, vu que certains cadres ont atteint la limite d'âge et vu que Courtois et de Bruyne se détestent, je ne vois aucune raison d'être optimiste pour la Belgique. En revanche, après un piètre 0-0 face au Maroc, la Croatie a bien réagi en dominant largement le Canada 4-1. Les partenaires de Modric n'ont certes besoin que d'un match nul pour se qualifier, mais ils ont tout intérêt à s'imposer afin d'éviter le 1e du groupe E en 1/8 de finale. Pour toutes ces raisons... banco sur la victoire croate à 2.65 !

Fiabilité : 45 %

Les autres pronostics sur Croatie - Belgique:

Pari sûr: 1N (1.46)

Pari de folie: la Croatie s'impose par un but d'écart (4.00)

Buteur: Kramaric (3.65)

MyMatch: 1N, les deux équipes marquent et Kramaric ou Perisic buteur (3.85)

