PRONOS PARIS RMC Les paris sur Croatie – Brésil du 9 décembre – CDM 2022

Notre pronostic : le Brésil bat la Croatie et plus de 2,5 buts dans le match (1.92)

Ce premier quart-de-finale nous offre une très belle rencontre entre deux nations en grande forme. Le Brésil fait toujours figure de favori au titre, ce qui pourrait expliquer des cotes aussi déséquilibrées aujourd’hui. Il faut dire que la Seleçao a impressionné contre la Corée du Sud au tour précédent. Un succès 4-1 également marqué par le retour de Neymar, à la fois buteur et passeur décisif. Pourtant, je pense que les Brésiliens pourraient vivre un match compliqué cet après-midi. Car la Croatie, quoique moins impressionnante, est un modèle de régularité, ayant subi un seul revers sur ses 20 derniers matches, certes face à beaucoup d’adversaires plus abordables. Mais les Croates semblent utiliser la même recette qu’en 2018 : solidité défensive et efficacité offensive. Si je vois tout de même le Brésil l’emporter, j’ajouterais au moins trois buts dans la rencontre, ce qui permet un 3-0 tout autant qu’un 2-1.

Les autres pronostics sur Croatie – Brésil :

Le pari sûr : le Brésil gagne (1.36)

Le pari de folie : le Brésil gagne et les deux équipes marquent (3.20)

Le MYMATCH : le Brésil gagne, plus de 2,5 buts dans le match et Neymar buteur (3.10)

