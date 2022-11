PRONOS PARIS RMC Les paris sur Croatie - Canada du 27 novembre – CDM 2022

Notre pronostic : la Croatie ne perd pas face au Canada et les deux équipes marquent (2.20)

Le Canada a été impressionnant contre la Belgique mais n’a pas su concrétiser ses nombreuses occasions. Les Canadiens ont dominé les Belges malgré la défaite (1-0) et peuvent poser de gros soucis à la Croatie qui n’a pas montré grand-chose face au Maroc (0-0). Les Croates n’ont vraiment pas été au niveau d’un finaliste sortant avec une génération vieillissante. Difficile donc de lire cette rencontre. Si je devais pencher pour une sélection, ce serait pour la Croatie qui a plus d’expérience et pourrait aller prendre des points très importants. Cependant le Canada pourrait poser de gros problèmes à son adversaire. Je jouerais donc le 1N avec les deux équipes qui marquent pour une cote de 2.20 !

Les autres pronostics sur Croatie – Canada :

Le pari sûr : au moins deux buts dans la rencontre (1.27)

Le pari de folie : match nul (3.50)

Le buteur : Ivan Perisic (3.80)

Le MYMATCH : match nul à la mi-temps, les deux équipes marquent et David ou Perisic buteur (7.00)

