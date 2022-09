PRONOS PARIS RMC Les paris sur Ecosse - Ukraine du 21 septembre - Ligue des Nations

Notre pronostic: l'Ukraine ne perd pas en Ecosse et plus de 1,5 but dans le match (2.10)

Etonnant que l'Ecosse soit légèrement favorite (2.60) à domicile contre l'Ukraine (2.90), un adversaire qui l'a battue en 1/2 finale des barrages pour la Coupe du monde au Qatar, le 1e juin dernier à Glasgow. Malgré la guerre dans leur pays, les Ukrainiens avaient réussi un excellent match à Hampden Park (3-1) grâce à Yaremchuk, Yarmolenko et Dovbyk. Ce soir, c'est la première place du Groupe 1 qui se joue en Ligue B entre l'Ukraine, leader avec 7 points et son dauphin qui en compte 6. Il faut noter que les Ecossais, en Ligue des Nations, n'ont battue que l'Arménie (deux fois) et se sont inclinés 3-0 chez eux face à l'Irlande. Leur bilan en 2022 est mitigé: 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites ! De leur côté, les partenaires de Yarmolenko ne comptent qu'une seule défaite en un an, au Pays de Galles en finale des barrages de Coupe du monde... pour six victoires et cinq nuls. Pour toutes ces raisons, je ne vois pas les visiteurs perdre ce soir. Je vous conseille le N2 avec plus de 1,5 but dans le match pour tenter de doubler votre mise.

Fiabilité : 55 %

Pari sûr: N2 (1.45)

Pari de folie: l'Ukraine gagne (2.90)

Buteur: Yaremchuk (3.50)

MyMatch: l'Ukraine ne perd pas, les deux équipes marquent, Yaremchuk ou Yarmolenko buteur (3.70)

