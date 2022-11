PRONOS PARIS RMC Les paris sur Espagne - Costa Rica du 23 novembre - Coupe du monde

Notre pronostic: l'Espagne s'impose par un but d'écart contre le Costa Rica (3.85)

Attention danger pour la Roja ! Jamais une sélection espagnole ne m'a paru si quelconque que celle de 2022. Cette génération n'a plus rien à voir avec celle qui a remporté la Coupe du monde 2010 et les Euros 2008 et 2012. L'Espagne ne peut plus s'appuyer sur un milieu de terrain hors normes et sur des attaquants comme Fernando Torres ou David Villa. Malgré cela, son collectif doit lui permettre de se sortir du piège Costaricien. Mais la tâche ne sera pas obligatoirement simple. N'oublions pas que les Ticos avaient terminé en tête de leur groupe en 2014, devant l'Angleterre, l'Italie et l'Uruguay et n'avait chuté qu'aux tirs au but en 1/4 de finale contre les Pays-Bas malgré Kaylor Navas. En 2018, le Parisien et sa bande n'avaient perdu que 1-0 face à la Serbie, puis dans les arrêts de jeu contre le Brésil, avant de tenir la Suisse en échec. Enfin, leur bilan en 2022 est remarquable (8 victoires et 2 nuls en 10 matches) même si les adversaires n'étaient pas du niveau de l'Espagne. Pour toutes ces raisons, une victoire de la Roja par un seul but d'écart ne m'étonnerait pas. Un joli pari de folie pour presque quadrupler !

Fiabilité : 35 %

Les autres pronostics sur Espagne - Costa Rica:

Pari sûr: l'Espagne ne gagne pas par au moins trois buts d'écart contre le Costa Rica (1.50)

Pari du jour: l'Espagne gagne 1-0/2-0/2-1 (2.35)

Buteur: Ferran Torres (2.35)

MyMatch: l'Espagne gagne, moins de 4,5 buts dans le match, Ferran Torres ou Morata marque (2.45)

