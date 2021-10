PRONOS PARIS RMC Les paris sur Espagne – France du 10 octobre – Ligue des Nations - Finale

Notre pronostic : la France ne perd pas face à l’Espagne et les deux équipes marquent (2.30)

Rester sur l’exceptionnelle seconde période contre le Belgique. C’est forcément ce que les Bleus doivent faire. Alors qu’on pointait du doigt la perte de cohésion de ce groupe mis en exergue par cet Euro loupé, c’est le genre de scénario qui peut ressouder les liens. Menée deux buts à zéro à la mi-temps, la France s’est complètement ressaisie pour remporter cette rencontre dans le temps additionnel grâce au but de Théo Hernandez. L’Espagne a battu l’Italie chez elle. La « Roja » avait ouvert le score en tout début de rencontre avant l’expulsion de Bonucci. Dans le temps additionnel avant la mi-temps, les Espagnols avaient fait le break. Ils se sont quand même fait peur en encaissant un but de Pellegrini à la 83e minute. Je pense que l’Equipe de France peut tenir pour cette finale. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur les Bleus qui ne perdent pas et les deux équipes marquent pour une belle cote de 2.30 !

Les autres paris sur Espagne – France :

Pari de folie : la France gagne et les deux équipes marquent (4.70)

Pari sûr : la France ne perd pas (1.39)

Le buteur : Benzema marque (3.05)

MyMatch : la France ne perd pas, au moins trois buts dans la rencontre et Benzema ou Mbappé marque (3.50)

Pariez sur Espagne - France ici !

Les autres options :

