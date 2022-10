PRONOS PARIS RMC Les paris sur Fenerbahce - Rennes du 27 octobre - Ligue Europa

Notre pronostic: Fenerbahce ne perd pas contre Rennes et les deux équipes marquent (2.15)

Fenerbahce et Rennes s'affrontent ce soir à Istanbul pour jouer la première place du groupe B de la Ligue Europa, qualificative directement pour les 1/8 de finale. Déjà assurés de sortir de la poule, les deux clubs n'avaient pas réussi à se départager lors du match aller au Roazhon Park (2-2), ce qui donne un léger avantage aux Turcs en cas d'égalité à l'issue de la 6e journée. On peut s'attendre à un match équilibré car Fenerbahce, leader du championnat de Turquie, est invaincu depuis fin août, toute compétition confondue... tout comme Rennes d'ailleurs. Comme le public chaud bouillant d'Istanbul peut avoir son importance dans ce choc et que "Fener" a gagné ses huit derniers matches à domicile cette saison, je vous propose de jouer le 1N, avec des buts de chaque côté, pour tenter de doubler votre mise.

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Fenerbahce - Rennes:

Pari sûr: 1N (1.42)

Pari de folie: Fenerbahce gagne et les deux équipes marquent (4.40)

Buteur: Batshuayi ou Valencia marque (1.84)

MyMatch: 1N, les deux équipes marquent, Batshuayi ou Valencia buteur (3.10)

