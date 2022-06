PRONOS PARIS RMC Les paris sur France-Croatie du 13 juin - Ligue des Nations

Notre pronostic : la France ne perd pas et les deux équipes marquent (2.10)

L'équipe de France ne répond plus. Les Bleus connaissent, en effet, un mois de juin plus que compliqué, avec deux nuls et une défaite en trois matches de Ligue des Nations. Avec ce bien triste bilan, les joueurs de Didier Deschamps pointent à la dernière place de leur groupe. Pourtant, rien n'est encore joué. Si la première place qualificative pour la phase finale de la compétition sera très difficile à chercher, la mission n'est pas encore impossible pour la France, qui peut, de plus, compter sur le retour de Kylian Mbappe, buteur en Autriche il y a trois jours. Si l'attaquant du Paris-Saint-Germain n'est pas encore en pleine mesure de ses capacités, il pourrait bénéficier d'un temps de jeu plus conséquent pour son dernier match de la saison. En face, la Croatie s'est bien reprise avec cette belle victoire sur la pelouse du Danemark. Les Croates ont déjà montré aux Bleus leur force de caractère la semaine dernière en revenant au score en fin de rencontre (1-1). Un scénario qui n'est pas à exclure pour ce match retour. Je miserais donc sur la France qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent. Un pari coté à 2.10.

Les autres pronostics sur France - Croatie :

Le pari de folie : la France gagne et les deux équipes marquent (3.25)

Le pari sûr : la France ne perd pas et plus de 1,5 but dans le match (1.37)

Le MyMatch : la France ne perd pas, les deux équipes marquent, Mbappé buteur (3.75)

