PRONOS PARIS RMC Les paris sur France - Grèce du 19 juin - Euro Qualifications

Notre pronostic : la France bat la Grèce 2-0, 2-1, 3-0 ou 3-1 (2.05 via MYMATCH)

L'équipe de France doit enchaîner. Vendredi dernier, les Bleus ont fait le travail contre Gibraltar en s'imposant largement sans pour autant nous offrir une pluie de buts (3-0). L'essentiel a été assuré et il faut maintenant mettre la Grèce à distance. Car les coéquipiers de Kóstas Tsimíkas ne comptent que trois points de retard, avec un match de plus à disputer. Le faux pas est donc interdit pour les joueurs de Didier Deschamps, qui doivent évidemment faire avec la fatigue de fin de saison. Mais le technicien français a suffisamment de cartouches pour pouvoir aligner l'équipe la plus compétitive possible. Si le pragmatisme sera de mise, les Bleus devraient assurer l'essentiel et gagner ce dernier match avant les vacances.

Les autres pronostics :

Le pari sûr : la France gagne (1.25)

Le pari de folie : nul à la mi-temps et la France gagne (3.70)

Le buteur : Mbappé (1.80)

Les autres options :

La Turquie bat le Pays de Galles (1.80)

Le Danemark ne perd pas en Slovénie et les deux équipes marquent (2.10)

L'Irlande du Nord bat le Kazakhstan et plus de 1,5 but dans le match (1.84)

Cote totale des quatre paris du jour : 14.26