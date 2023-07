PRONOS PARIS RMC Les paris sur France - Ukraine du 2 juillet - Euro U21

Notre pronostic : la France bat l'Ukraine et plus de 1,5 but dans le match (1.82)

L'équipe de France endosse le costume du favori pour ce quart de finale. Si les Bleus ont connu quelques difficultés en phase de poules, ils sont tout de même parvenus à remporter leurs trois matches, se montrant notamment très convaincants contre la Suisse (4-1), portés par la formation lyonnaise. Aussi pragmatiques qu'offensifs, les joueurs de Sylvain Ripoll ont toutes les cartes en main pour se hisser dans le dernier carré. Mais il faudra se méfier de l'Ukraine, qui a montré de très belles choses dans cette compétition. Vainqueurs de la Croatie et de la Roumanie, les Ukrainiens ont surtout failli faire tomber une Espagne remaniée avant de se faire rattraper en toute fin de rencontre (2-2). Au cours d'une rencontre équilibrée et potentiellement prolifique, la France pourrait finir par s'imposer à l'usure.

Les autres pronostics :

Le pari sûr : la France se qualifie (1.25)

Le pari de folie : la France gagne et les deux équipes marquent (3.25)

Le buteur : Barcola (3.45)

Le MyMatch : la France gagne, les deux équipes marquent et Barcola ou Gouiri buteur (4.00)

Les autres options :

L’Angleterre bat le Portugal (1.90)

Bodo/Glimt bat Molde et plus de 1,5 but dans le match (1.82)

Cote totale des trois paris du jour : 6.30