PRONOS PARIS RMC Les paris sur Ghana - Uruguay du 2 décembre – CDM 2022

Notre pronostic : l’Uruguay ne perd pas contre le Ghana et les deux équipes marquent (2.15)

Une affiche pleine de souvenirs. Douze ans après, le Ghana retrouve l’Uruguay en Coupe du Monde. Les Uruguayens avaient stoppé le rêve des Ghanéens en quart de finale lors des tirs au but. Mais ce que l’on retient c’est surtout la main de Luis Suarez sur sa ligne qui lui a valu une expulsion et sa joie à l’entrée du vestiaire en voyant Asamoah Gyan rater le pénalty. L’ex-Barcelonais est toujours là pour, probablement, son dernier Mondial avec la Celeste. Pas le choix pour lui et ses coéquipiers qui doivent l’emporter pour espérer passer en phase finale. Le Ghana pourrait se contenter d’un nul pour terminer 2e. Je m’attends à un gros match, avec de la tension. Je vois les deux équipes marquer mais je pencherais plutôt pour l’Uruguay que je ne vois pas perdre.

Les autres pronostics sur Ghana – Uruguay :

Le pari sûr : les deux équipes marquent (1.27)

Le pari de folie : match nul (3.80)

Le buteur : Luis Suarez (2.60)

Le MYMATCH : l’Uruguay ne perd pas, les deux équipes marquent et Suarez ou Nuñez buteur (2.80)

