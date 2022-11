PRONOS PARIS RMC Les paris sur Iran – Etats-Unis du 29 novembre – CDM 2022

Notre pronostic : les Etats-Unis ne perdent pas face à l’Iran et les deux équipes marquent (2.30)

C’est un des matches qui sera le plus scruté par le monde entier et pas spécialement pour des raisons sportives. Les tensions géopolitiques sont connues entre ces deux pays et avec le contexte en Iran, cette rencontre sera encore plus spéciale mais concentrons-nous tout de même sur le sport. Ce duel est très important car l’Iran est 2e avec un point d’avance sur les Etats-Unis. Les Américains sont donc dans l’obligation de s’imposer, tandis que les Iraniens peuvent se contenter d’un nul si le Pays de Galles ne bat pas l’Angleterre. Cependant, la sélection étatsunienne est très intéressante et je leur ferais confiance pour au moins ne pas s’incliner. Avec l’attaque de l’Iran (Azmoun, Taremi), je pense qu’on devrait voir des buts de chaque côté.

Les autres pronostics sur Iran – Etats-Unis :

Le pari sûr : les Etats-Unis ne perdent pas (1.22)

Le pari de folie : les Etats-Unis gagnent et les deux équipes marquent (4.10)

Le buteur : Jesus Ferreira (2.95)

Le MYMATCH : les Etats-Unis ne perdent pas, les deux équipes marquent, Ferreira ou Taremi buteur (3.65)

