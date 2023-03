PRONOS PARIS RMC Les paris sur Irlande – France du 27 mars – Qualifications EURO 2024

Notre pronostic : la France gagne en Irlande avec un but de Mbappé (2.05)

Les Bleus se sont et nous ont faits plaisir face aux Pays-Bas en menant rapidement 3-0 après seulement 21 minutes de jeu. Tout le monde ou presque a répondu présent. La première de Kylian Mbappé avec le brassard était surveillée et le Parisien a répondu présent avec un doublé et une passe décisive pour son vice-capitaine, Antoine Griezmann. Défensivement, cela a tenu avec une charnière Upamecano/Konaté très solide et un Mike Maignan qui a arrêté un pénalty en fin de rencontre. Une victoire 4-0 pleine de promesse qu’il faudra confirmer ce soir en Irlande. Les Irlandais ont joué en amical la semaine passée face à la Lettonie pour un succès 3-2. Si les Français sont sérieux et appliqués ils devraient s’imposer et pour faire gonfler la cote, je vous propose le but de Kylian Mbappé pour plus que doubler la mise.

Les autres pronostics sur Irlande – France :

Le pari sûr : la France gagne (1.45)

Le pari de folie : la France gagne 2-0 ou 3-0 (3.45)

Le buteur autre que Mbappé : Griezmann (3.00)

Le MYMATCH : la France gagne avec un clean-sheet, au moins deux buts dans la rencontre et Mbappé marque (4.00)

Les autres options :

La Suède bat l’Azerbaïdjan par au moins deux buts d’écart, et plus de 2,5 buts dans la rencontre (1.88)

La Serbie gagne au Monténégro (1.74)

La Pologne bat l’Albanie 1-0, 2-0 ou 3-0 (2.20)

La Hongrie bat la Bulgarie par au moins deux buts d’écart (2.30)

Cote totale des cinq paris du jour : 33.93