PRONOS PARIS RMC Les paris sur Irlande - France du 5 juillet - Amical (F)

Notre pronostic : la France gagne en Irlande et plus de 1,5 but dans le match (1.34)

L'équipe de France joue le premier de ses deux matches de préparation avant la Coupe du Monde. Ce soir, les Bleues partent très largement favorites sur la pelouse d'un adversaire qui ne parvient pas encore à franchir un cap. Hervé Renard a gagné ses deux premières rencontres depuis qu'il a pris place sur le banc de touche, au début de l'année. Mais le technicien français a surtout redonné du cœur à ses joueuses, bien trop tourmentées auparavant par tous les problèmes en interne et notamment ce conflit avec l'ancienne coach, Corinne Diacre. En face, si l'Irlande fait souvent le travail à domicile, ces résultats le sont exclusivement face au rivaux de même ou de moindre envergure. Plus en difficulté face aux meilleures nations, elle risque de nouveau de subir ce soir. L'équipe de France devrait s'imposer avec la manière.

Le pari du jour : la France gagne sans encaisser de but (2.10)

Le pari de folie : la France gagne 1-0, 2-0 ou 3-0 (2.90)

