PRONOS PARIS RMC Les paris sur Italie – Espagne du 6 octobre Demi-finale - Ligue des Nations

Notre pronostic : l’Italie ne perd pas face à l’Espagne et moins de 2,5 buts dans la rencontre (1.90)

Première demi-finale de cette édition de la Ligue des Nations à San Siro. L’Italie, récente championne d’Europe, accueille une équipe qu’elle a éliminée à l’Euro au même stade de la compétition. Après un score de parité (1-1) à la fin des prolongations, les Italiens se sont imposés après la séance de tirs au but suite à deux tentatives manquées de la « Roja ». La rencontre avait été dominée par l’Espagne qui a su développer son jeu mais l’Italie avait ouvert le score par Chiesa à l’heure de jeu avant que Morata ne réponde vingt minutes plus tard. Durant les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 qui ont suivis, l’Espagne a perdu en Suède avant de remporter ses matches face à la Géorgie et au Kosovo. La Squadra Azzura a, elle, concédé le nul face à la Bulgarie et en Suisse avant de l’emporter largement contre la Lituanie (5-0). Les deux sélections me semblent dans le même état de forme. A domicile, je donnerais l’avantage à l’Italie. Je ne vois pas beaucoup de buts dans cette rencontre qui, je pense, sera très équilibrée. Je vous conseille donc le 1N avec moins de 2,5 buts pour une cote de 1.90 !

Les autres paris sur Italie – Espagne :

Pari de folie : l’Italie bat l’Espagne et moins de 2,5 buts (3.85)

Pari sûr : l’Italie ne perd pas (1.28)

Le buteur : Chiesa marque (3.95)

MyMatch : nul à la mi-temps, l’Italie remporte le match et moins de 2,5 buts (3.10)

Pariez sur Italie – Espagne ici !